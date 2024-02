Tifoso rossonero muore mentre torna a casa dopo Milan-Atalanta. Un uomo di 31 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A4, all'altezza del casello di Bergamo, attorno a mezzanotte. Per cause ancora al vaglio della polizia stradale di Seriate un furgone e un'auto si sono scontrati mentre viaggiavano in direzione di Venezia.