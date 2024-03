Incidente in Angola, morto un italiano: Luca, 35 anni, cercava protesi per i bambini africani. Il dolore della moglie

Incidente e tragedia in Angola dove un italiano di 35 anni, il veronese Luca Falcon, è morto in uno schianto a bordo della sua moto. Falcon nel 2020 aveva fondato assieme alla moglie Giulia Trabucco "Karma on the road", associazione no-profit impegnata nella raccolta di donazioni di protesi usate o dimesse, che poi venivano riutilizzate per dare un'opportunità di vita migliore a persone amputate nei paesi del terzo mondo, in particolare bambini africani, vittime delle guerre.