Giulia Cecchettin, nessuno arrivò dopo la telefonata del vicino al 112: «Non aveva annotato la targa». Omicidio premeditato?

Eppure qualcuno aveva chiamato. Quel litigio non sembrava un classico battibecco di coppia. Tuttavia, nessuno arrivò dopo l'allarme. Nessuno ha evitato che quella sera di sabato 11 novembre a Vigonovo, Giulia Cecchettin, 22 anni, prossima alla laurea e nel pieno della vita, venisse sequestrata dall'ex fidanzato, Filippo Turetta, e poi accoltellata a morte nella zona industriale di Fossò.



La telefonata di allarme al 112 delle 23.18 del vicino di casa dei Cecchettin, che aveva udito le urla della ragazza nel parcheggio dell'asilo, vicino l'abitazione di Giulia, non ebbe successo: nessuna pattuglia è arrivata in Via Aldo Moro. Dopotutto, già nell'ordinanza emessa nei giorni scorsi, era emerso che un residente della zona, ha sentito due persone litigare violentemente. Il testimone ha riferito alle forze dell'ordine «di aver udito una voce femminile urlare "così mi fai male" chiedendo ripetutamente aiuto». E ha poi aggiunto «di aver visto un individuo calciare violentemente una sagoma che si trovava a terra».