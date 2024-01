Giovanna Pedretti, cosa non torna: il giallo della lametta e i due telefonini. ​«Funerali in tempi brevi»

Alla fine l'autopsia ha dato l'esito che un po' tutti si aspettavano. La ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano, Giovanna Pedretti, che su Facebook aveva postato una recensione in cui un cliente lamentava di essere seduto vicino a gay e disabili ed era stata prima molto lodata e poi fortemente criticata per dubbi sul suo racconto, è morta per annegamento.

La donna, domenica scorsa, era stata trovata priva di vita nelle acque del fiume Lambro. Dentro e intorno alla sua auto, parcheggiata vicino, erano state rilevate tracce di sangue, ma le ferite da taglio riscontrate sui polsi, un braccio, una gamba e sul collo sono risultate essere ferite superficiali. Lo ha stabilito il medico Giacomo Belli, del Dipartimento di Medicina legale di Pavia, che ha effettuato l'esame autoptico.