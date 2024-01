Giovanna Pedretti, l'esito dell'autopsia: «Morta per annegamento», le ferite su polsi e gambe

Giovanna Pedretti, l'esito dell'autopsia per chiarire il giallo di Sant'Angelo Lodigiano: cosa è successo quella notte? Sono state diffuse le prime risultanze dell'autopsia effettuata sul cadavere della ristoratrice, che su Fb aveva postato una recensione in cui un cliente lamentava di essere seduto vicino a gay e disabili. Il quadro risultato dall'esame autoptico è compatibile con l'annegamento e le ferite da arma da taglio riscontrate su polsi, un braccio, una gamba e il collo sono ritenute superficiali. L'autopsia è stata eseguita da dottor Giacomo Belli del Dipartimento di Medicina legale di Pavia

Intanto, i Carabinieri di Lodi hanno diffuso una nota in cui spiegano come si è svolto l'interrogatorio in Caserma.