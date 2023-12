Un problema di otoliti ha costretto la premier Giorgia Meloni a rimandare per la seconda volta la conferenza stampa di fine anno, un avvenimento mai accaduto prima. Una ricaduta arrivata dopo aver trascorso il Natale a Milano, con la figlia Ginevra a casa dei nonni e genitori del suo ex compagno Andrea Giambruno. La premier ha soggiornato in hotel e il 25, dopo il pranzo, è tornata a Roma con la bambina.