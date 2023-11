Filippo Turetta parla di Giulia per la prima volta: le tre strade della difesa. Gli ansiolitici per dormire e il dubbio: «In carcere potrò studiare?»

Seconda notte in carcere a Verona per Filippo Turetta, accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il 22enne sta passando i primi giorni nel reparto infermeria, controllato 24 ore su 24, per evitare che possa compiere gesti autolesionistici. L'attesa di tutti è per l'interrogatorio con il gip, che avverrà domani. Al suo fianco ci sarà l'avvocato Giovanni Caruso, ambasciatore di messaggi della famiglia e viceversa. Prima dell'interrogatorio, Turetta non potrà rivedere i genitori e il fratello.