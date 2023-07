Figliuolo: «In Romagna dare a chi ha realmente bisogno, non come l'Irpinia»

«In Romagna dare a chi ha realmente bisogno, non come l'Irpinia»: così il commissario alla ricostruzione dopo l'alluvione in Emilia Romagna, Francesco Paolo Figliuolo, in commissione Ambiente. Auspica controlli, il generale Figliuolo, ricordando quanto successe col sisma negli anni '80.

Figliuolo: «Dare a chi effettivamente ha avuto il danno»

«Bisogna fare in maniera veloce, non affrettata, ma fare bene: essere sicuri di dare a chi effettivamente ha avuto il danno. Io vengo dalla Basilicata e purtroppo nel terremoto che colpì negli anni '80 la Basilicata e l'Irpinia si assistette e fenomeni che qui sicuramente non capiteranno, però ritengo che a tutti i livelli un minimo di controlli veloci informatizzati vanno comunque fatti perché io, e voi parlamentari me lo insegnate, abbiamo il dovere morale e cogente di dare a chi ha patito i danni».