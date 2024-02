«Ho 35 anni e so che non diventerò mai madre. Ma la vita senza figli non è male: viaggio sempre e ho molto tempo libero»

Non si diventa madre perché così vuole la natura, o peggio ancora la società: spesso si stratta di scelte e Isolde Walters, 35enne e donna in carriera, ha deciso di dedicare la sua vita ai viaggi, agli hobby e al lavoro. La sua non è stata una scelta studiata a tavolino, ma la vita l'ha portata naturalmente a seguire il flow e al momento non si pente di nulla perché «preferisco rimpiangere di non aver avuto figli piuttosto che rimpiangere di averli avuti». La maternità sarà pure un dono, ma non è detto che debba esserlo per tutte le donne.