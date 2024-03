Fedez leva la foto con Chiara dai social e manda un messaggio: «L'hai voluto tu». Le sorelle Ferragni smettono di seguirlo

La saga dei Ferragnez continua, ma non è la terza stagione della serie tv famigliare che aveva appassionato i fan. La separazione sembra essersi accentuata nelle ultime ore, con un nuovo psicodramma in atto. I segnali, come spesso accade quando si parla di Chiara Ferragni e Fedez, si trovano sui social e sembrano inequivocabili.

Fedez leva la foto di famiglia dal profilo

L'ultima mossa arriva da Fedez. Mentre Chiara Ferragni è a New York per un viaggio di lavoro, il rapper cambia la foto profilo su Instagram. Via il ritratto di famiglia con la moglie e i figli, adesso c'è solo una sua foto. Lo stesso aveva fatto Chiara prima che si sapesse dello scoppio della crisi. Insomma, se due più due fa quattro, anche in questo caso sembra difficile non credere che qualcos'altro possa essere successo.