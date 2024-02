Chiara Ferragni e Fedez, l'edicolante rivela: «Lui? Non lo vedo più da settimane, è sparito». Gli indizi social

Ferragnex, Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. Almeno questo è ciò di cui, da ore, tutti sono convinti, alla luce delle indiscrezioni giornalistiche emerse. Secondo alcune fonti vicine all'influencer, Fedex se ne sarebbe andato di casa perché Ferragni non avrebbe sopportato alcuni suoi comportamenti. Il cantante, rivelano, avrebbe dimostrato poca sensibilità verso la moglie, che è nel mirino di una bufera giudiziaria nata dal Pandoro gate. A confermare la crisi in casa Ferragnez anche un edicolante del quartiere di CityLife a Milano, lussuosa zona in cui si trova l'attico di Chiara e Fedez.