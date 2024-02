Fedez, è stata Chiara Ferragni a cacciarlo di casa: «In queste ore è tornato per parlarle»

Fedez e Chiara Ferragni separati dopo l'ultima lite, il rapper che non vive più sotto lo stesso tetto di moglie e figli, i primi incontri con l'avvocato divorzista. Alla distanza emotiva che negli ultimi mesi vivevano i Ferragnez, apparsa evidente anche dallo pseudo reality trasmesso dai loro contenuti social, si sarebbe aggiunta quella fisica. Anche se nessuno dei due ha dato conferma della rottura, sembrerebbe ormai cosa certa che domenica scorsa il rapper avrebbe lasciato il nuovo attico di CityLife. Per trovare asilo a casa dei genitori, o in un appartamento in affitto per non allontanarsi troppo dalla famiglia. Ma nelle ultime ore ha cominciato a circolare un nuovo dettaglio sulla separazione (forse solo momentanea): a cacciare Fedez di casa sarebbe stata Chiara.