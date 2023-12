Chiara Ferragni, si muove la Procura: dopo il pandoro spunta il caso uova. Codacons e Antitrust, cosa sappiamo

Non solo la multa Antitrust. Potrebbe avere risvolti penali la vicenda del pandoro griffato Chiara Ferragni, ora che la procura di Milano appare pronta ad aprire un fascicolo sulla vicenda, proprio mentre un altro caso simile piomba sulla testa dell'imprenditrice digitale più famosa d'Italia. Dopo il dolce tipico del Natale, è quello più consumato per Pasqua a far sorgere il sospetto di una nuova pratica commerciale scorretta. Sembra, infatti, che l'operazione di beneficenza messa in piedi per le uova di cioccolato Dolci Preziosi nei due anni passati le avrebbe fruttato molto più di quanto poi in effetti devoluto, peraltro non da lei, per la causa pubblicizzata.