Chiara Ferragni, il commento per il matrimonio di Diletta Leotta scatena il caos: «Li sta cancellando tutti»

Chiara Ferragni sorvegliata speciale sui social. Dopo lo scandalo Balocco, ogni passo nasconde un'insidia per la regina decaduta di Instagram, e così anche un semplice commento di gioia per un'amica si trasforma in motivo di polemica. Non è passato inosservato, infatti, il commento lasciato dalla Ferragni a Diletta Leotta dopo l'annuncio dell'imminente matrimonio con Loris Karius. Un cuore rosso, nient'altro. Ma tanto è bastato a scatenare i follower.