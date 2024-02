Ricopre la casa con la carta d'alluminio, la mamma torna da un viaggio e resta impietrita: «Ha speso 260 euro e ci sono volute 40 ore»

Non per tutti ricoprire l'intero l'appartamento con della carta d'alluminio appare come una buona idea, vuoi per lo spreco di materiale o di tempo. A pensarla diversamente è stato il 20enne Maks, che per fare uno scherzo alla mamma che era di ritorno da un viaggio in Polonia, ha rivestito ogni parete e oggetto della casa con 900 metri di carta argentata.

Il "progetto" di 40 ore

La mamma 36enne, Anna Jankowski, è rimasta impietrita quando si è resa conto dello scherzo del figlio, che ha avvolto nell'alluminio ogni cosa, dalle pareti ai mobili della cucina, dalla macchina del caffè alla frutta, ha descritto il Daily Mail.

Per farlo ha dichiarato di aver speso ben 260 euro per i materiali necessari, carta stagnola e nastro adesivo, lavorando al "progetto" per più di 40 ore.