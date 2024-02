Il capo spia la dipendente dalle telecamere di sicurezza mentre è al lavoro, lei decide di lasciare un messaggio: ecco quale

Il rapporto tra manager e impiegato deve svilupparsi entro limiti ben definiti e per quanto al loro interno ci si possa muovere con una certa elasticità, è bene evitare - sia da una parte che dall'altra - di superarli. In alcuni casi può risultare più difficile individuare quei limiti, specialmente per la nuova tipologia di "capo" rappresentata dai Millennial, che tendono a costruire rapporti amichevoli e meno impostati con i dipendenti.

In altri casi, tuttavia, il limite è ben visibile a tutti, come nel caso di una manager che - durante una giornata lavorativa particolarmente lenta - spia un'impiegata tramite la telecamera di sicurezza, ricevendo un simpatico messaggio.

Il video, pubblicato su TikTok, sembra essere giocoso ma ha scatenato un acceso dibattito sull'etica lavorativa e ha finito per mettere in evidenza come venga intesa in maniera diversa a seconda della generazione a cui si appartiene.