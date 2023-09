Campi Flegrei, l'Ingv: «C'è il rischio di un'eruzione». I due scenari possibili

«Sono due i possibili scenari relativi all'evoluzione della situazione dei Campi Flegrei: il migliore è che la crisi di bradisismo in corso termini come era accaduto per quella del 1983-84, il peggiore è un'eruzione simile a quella del 1538». Lo ha detto oggi il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, nell'audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera.

Terremoto Napoli, spopola il «kit di prima necessità»: dal pigiama al plaid, cosa comprende e quanto costa

Terremoto Napoli, il vulcanologo: «Evacuare gli edifici, rischio imminente». La pec (senza risposta) del 18 settembre