Bonifici bancari, ok dall'Ue ai pagamenti in 10 secondi. Importo massimo, controlli e oneri: cosa cambia

Gli eurodeputati hanno adottato in via definitiva nuove regole per garantire che i pagamenti arrivino immediatamente nei conti bancari dei clienti e delle imprese in tutta la Ue. Il nuovo regolamento mira a garantire che i clienti e le imprese non debbano attendere per lungo tempo il denaro proveniente dai bonifici bancari e a migliorare la sicurezza dei trasferimenti monetari. Le banche e i prestatari di servizi di pagamento dovranno garantire che i bonifici vengano immediatamente processati. Il testo, già concordato con i governi, aggiorna le attuali norme dell'area unica dei pagamenti in euro (Sepa). Il testo è stato approvato con 599 voti a favore, 7 contrari e 35 astensioni.