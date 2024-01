Alessandro Gassmann difende Beatrice Venezi dopo i fischi a Nizza: «Antidemocratico contestare un'artista con idee politiche diverse»

«Penso che fischiare un artista di valore, del quale non condividiamo il pensiero politico, sia anti democratico»: con queste parole, pubblicate sul suo profilo X, Alessandro Gassmann ha preso le difese di Beatrice Venezi, contestata a Nizza prima della sua esibizione per il concerto di Capodanno a causa della sua vicinanza ai pariti di destra. «La democrazia deve lasciare libertà di espressione a tutti, anche a chi non condividiamo. Eppure è facile facile da capire…», ha continuato l'attore, che non ha mai nascosto le sue simpatie politiche. Gassmann non ha fatto riferimento diretto alla musicista, ma il caso ha suscitato grande dibattito.

