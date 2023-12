Bambino di 2 anni ingoia un giocattolo e va in arresto cardiaco: morto dopo un giorno di agonia. Indagine per omicidio colposo

Un ultimo gioco poco prima di andare a dormire si è trasformato in tragedia in un'abitazione alle porte della capitale. Un bambino di due anni ha ingerito una parte di un giocattolo e, soccorso in gravissime condizioni, è morto in ospedale dopo un giorno di agonia. Indagini dei carabinieri. La sostituta procuratrice Arianna Armanini, ha aperto un fascicolo d'inchiesta: l'ipotesi di reato, contro ignoti, è di omicidio colposo.