Una bimba di 7 anni muore folgorata nel campo rom, i parenti assaltano l'ospedale e danneggiano un'auto della polizia. Accade a Giugliano, in provincia di Napoli, e a denunciarlo è il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, da anni in prima linea per denunciare diversi fatti di cronaca a Napoli e in Campania e molto attivo sui suoi profili social.