Assalto al portavalori, sparatoria sulla statale col mitra spianato: ferito un vigilante, rapinatori in fuga

Terrore stamattina lungo la strada statale 131 all'altezza del bivio per Siligo in provincia di Sassari: un commando di banditi ha assaltato un furgone portavalori della Vigilpol. I rapinatori hanno bloccato la strada con un compattatore dei rifiuti e hanno dato fuoco ad alcuni mezzi, per poi aprire il fuoco ferendo un vigilante a una gamba. I rapinatori si sono dati alla fuga inseguiti dai carabinieri della Compagnia di Bonorva.