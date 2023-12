Arianna Meloni: «Il governo non sta sbagliando un colpo, Giorgia è un fenomeno ma siamo bravi anche noi»

«Il governo non sta sbagliando un colpo», parola di Arianna Meloni, sorella del premier Giorgia Meloni e responsabile nazionale per il tesseramento di Fratelli d'Italia. «Il governo sta andando bene, non sbaglia un colpo - ha detto Arianna Meloni nel suo intervento al congresso provinciale del partito a Salerno -. Va bene Giorgia è un fenomeno ma siamo bravi anche noi. Anche se provano ad attaccarci in ogni modo, anche sul terreno personale e se ogni giorno la salita sembra più dura. Il Governo sta lavorando senza sbagliare un colpo, sicuramente abbiamo smesso di buttare i soldi dalla finestra, ci siamo messi al lavoro aiutando le imprese, le famiglie, quello che rimangono indietro».