Anziani e adulti confessano i loro più grandi rimpianti: i preziosi insegnamenti che toccano il cuore

Non tutto si può imparare da un libro e ci sono delle conoscenze che, per quanto siano diventate preziose col tempo, sono scaturite da sofferenza e anni di lotte, sia con se stessi e con i propri sentimenti, che con altre persone incontrate lungo il percorso di vita. Per questo motivo è importante ascoltare chi ci circonda, assorbire le parole di chi quel dolore l'ha provato prima di noi e per questo può darci i giusti consigli per evitarlo.

Che si tratti delle parole di un nonno, una mamma, uno zio o un amico, tutte le esperienze possono insegnarci qualcosa e darci uno spunto di riflessione. Da qui la domanda posta da BuzzFeed, «Cos'è che avete dato per scontato quando avevate venti o trent'anni?», a cui è seguita un'ondata di rimpianti, pensieri, insicurezze, confessioni intrise di sentimenti ed emozioni: mondi interi da cui tutti possono attingere.