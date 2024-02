«La mia amica non fa altro che mentire e inventare storie incredibili sulla sua vita per sembrare più interessante. Non la sopporto più»

L'amicizia fra donne è sempre così sincera? Come si fa a dire a una persona che si conosce da tanto tempo che è una bugiarda senza che si senta offesa? Un dilemma che per ora rimane aperto e sul quale una donna di 30 anni chiede consiglio per cercare una soluzione. La sua amica, che conosce da otto anni, non fa altro che mentire sulla sua vita, sia davanti a lei che in presenza di altre persone. Loda sempre il fidanzato, parla delle sue vacanze esclusive con i vip, dice che fa il lavoro più «cool» di tutti. La classica persona che enfatizza le esperienze vissute e le emozioni provate, per restare sotto i riflettori e far ruotare tutto intorno a sé. Ma le bugie prima o poi vengono smascherate...