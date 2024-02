Agricoltori, trattori nel centro delle città: caos anche a Milano. Meloni: «Sosteniamo le loro richieste». Perché sono scesi in strada

Una protesta sottovalutata, partita in sordina dalle campagne francesi. Che nei giorni è cresciuta a macchia d'olio e sta infiammando l'Europa. Gli agricoltori che assediano le città europee sostengono che la "folle corsa" alla transizione energetica – unita alle politiche nazionali "poco attente" alle crisi geopolitiche in atto – rischia di danneggiare il comparto fino ad affossarlo. Per questi motivi giovedì primo febbraio in tanti manifestano. Bruxelles è blindata dopo gli scontri fuori dal Parlamento Europeo, le barricate e i roghi. Una protesta che è arrivata in molte zone d'Europa. In Italia file di trattori in strada anche a Milano.