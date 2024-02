Trattori a Roma, bloccata per protesta la via Nomentana. Trattative con le forze dell'ordine: «Vogliamo delle risposte»

Circa 170 di trattori hanno bloccato il traffico su via Nomentana a Roma all'altezza del civico 1.141. Sul posto le pattuglie della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano che hanno dovuto procedere alla chiusura della via nel tratto compreso tra viale Sora Lella e il Gra.

Trattori a Roma, nuova protesta

Ulteriori unità della polizia locale stanno fornendo ausilio per i servizi di viabilità nella zona. I trattori, che stavano rientrando da Colleverde verso il presidio di via Nomentana, hanno ora ripreso la marcia dopo una trattativa con le forze dell'ordine. «Abbiamo bloccato il traffico perché vogliamo delle risposte. Il ministro dell'Agricoltura ci riceva». A dirlo Salvatore Fais, uno dei leader degli agricoltori in piazza oggi a Roma.

Sono arrivati in piazza della Repubblica, al centro di Roma, i due trattori partiti invece dal presidio di via Nomentana. «Siamo in tanti - dice Roberto Rosati, uno degli organizzatori - e stanno arrivando altri partecipanti». Stamattina, dallo stesso presidio, è partito anche un corteo di 150 trattori in direzione Monterotondo, fuori città.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 17:40

