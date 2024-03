Francia, il diritto all'aborto entra nella Costituzione: è il primo Paese al mondo. Ira del Vaticano: «Sopprime la vita umana»

«Liberté, Égalité, Fraternité», la Rivoluzione francese arriva ai giorni nostri con un atto, per l'appunto, rivoluzionario: la Francia è il primo Paese a iscrivere esplicitamente nella propria Costituzione il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza, l'aborto.



I 925 parlamentari francesi, deputati e senatori, riuniti oggi in Congresso nella reggia di Versailles hanno approvato l'inserimento del diritto all' aborto nella Costituzione. La Francia è il primo Paese che decide di inserire l'interruzione volontaria di gravidanza nella propria Carta fondamentale. Sono stati 780 i voti a favore.



Una decisione scontata, sottolinea la stampa francese, avvenuta a camere riunite nel Congresso convocato a Versailles. Seppur si tratti di una svolta storica, non si tratta di una novità: ​la decisione di iscrivere nella Costituzione la «libertà» di ricorrere all' aborto era stata annunciata da Emmanuel Macron un anno fa, nel marzo 2023.