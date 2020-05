Coronavirus, Rezza (Iss): «Sta ancora circolando. Creato in laboratorio? Non ci sono prove»

Il responsabile del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità,, in collegamento con la trasmissione di Raitre Agorà, ha parlato della pandemia die delladicendosi preoccupato per quello che succederà nelle prossime settimane. «C'è il bisogno di riaprire il Paese però questo virus sta circolando ancora. Ci sono casi nelle residenze assistite, se il virus entra là dentro, non è scomparso», ha detto Rezza.«Io vorrei che scomparisse, ma non credo che questo sogno possa avverarsi molto presto, me lo auguro ma non credo. Quindi bisogna quintuplicare gli sforzi per cercare di arginarne la diffusione: i cittadini devono avere comportamenti responsabili e c'è la parte che deve fare la sanità pubblica, dobbiamo essere pronti ad intercettare subito eventuali ritorni in campo del virus soprattutto a livello territoriale», le sue parole.«Dobbiamo essere bravi sul territorio, la Germania, per esempio, ha moltissimi posti in terapia intensiva ma cerca di non farci arrivare le persone in terapia intensiva. Un grande lavoro sul territorio vuol dire intercettare i focolai, identificare prontamente i casi, fare test, rintracciare i contatti e possibilmente testarli. Bisogna essere molto tempestivi negli interventi. Convivere col virus vuol dire continuare a combattere».