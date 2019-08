Salvini: «Tasse al 15%, no aumento iva e pace fiscale»

Matteo Salvini anticipa la manovra economica che la Lega ha in mente, e tra le altre cose propone la riduzione delle imposte sulla casa:

asse ridotte al 15% per milioni di lavoratori italiani, pace fiscale con Equitalia per milioni di Italiani, nessun aumento dell'Iva. La nostra manovra economica è già pronta, a Renzi interessa solo perder tempo per salvare la poltrona

.

Matteo Salvini dopo aver risposto ai giornalisti per un quarto d'ora si è messo in costume ed è sceso in spiaggia al Lido Caparena di Taormina (Messina), uno dei più eleganti del litorale, nuova tappa del suo Beach Tour nel sud Italia. «Niente mojito, solo acqua, con questo caldo...», ha risposto il leader della Lega a una domanda dei giornalisti. Accanto a lui su un altro lettino il commissario della Lega nel Messinese, Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo. «Finché ci siete voi non mi faccio il bagno», ha detto rivolto ai cronisti, mentre faceva selfie con i bagnanti.

Domenica 11 Agosto 2019, 14:56

