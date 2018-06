«Salvini ha fatto il bullo con 629 rifugiati, dei poveri disgraziati. Ma non cambia nulla, è una colossale operazione successo dal punto di vista mediatico: tanto di cappello, Salvini è stato come un bravissimo regista che ha fatto uno spot». Lo dice Matteo Renzi in tv al programma Mezz'ora in più. Secondo Renzi «in Ue non cambia nulla e anzi l'Italia è più isolata. Si può essere d'accordo sull'aiutarli a casa loro, sull'investire in cooperazione internazionale ma non puoi farlo sulla pelle di 629 persone. Un milione di like non vale una vita».



«Una parte delle persone può essere convinta da Salvini ma noi siamo un'altra cosa. Posso perdere dei voti, ma non io lascio persone annegare le persone. Questo tipo di scelta di Salvini non ha alcuna conseguenza pratica» ma fa crescere «una deriva culturale, una trumpizzazione. Oggi i migranti, domani saranno le pistole per tutti...». Lo dice Matteo Renzi a In mezz'ora in più.

«Parlare di sinistra dentro il M5S che sta in un governo che è supportato da Marine Le Pen non è possibile. Non c'è sinistra, sono tutti a rimorchio di Salvini, vediamo se qualcuno batte un colpo. Spero che il Pd e il centrosinistra si facciano sentire. La sinistra e i 5S sono due rette parallele che sono destinate a non incontrarsi». Lo dice Matteo Renzi a in Mezz'ora in più.