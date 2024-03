Gli auguri di Pasqua di La Russa al Senato: «Mai come oggi occorre una festa della pace»

Al termine della conferenza dei capigruppo al Senato, il presidente La Russa ha rivolto ai presenti un augurio di Pasqua: «Secoli fa, quando ero bambino, la Pasqua non si celebrava a mezzanotte, ma alle 11, nella tarda mattinata. Le campane suonavano e, almeno in Sicilia, c’era la consuetudine che coloro che avevano avuto durante l’anno motivi di astio facessero la pace. Anzi la gente si incontrava e anche se si conosceva appena si abbracciava, perché il senso della Pasqua come festa certamente religiosa era anche una festa laica della pace. Mai come in questo momento occorre una festa della pace per ciascuno di noi e per il mondo. Questo è l’augurio che penso sia giusto rivolgere a ognuno di voi».

Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Marzo 2024, 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA