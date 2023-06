Berlusconi, quando raccontò la barzelletta dell'incontro con il Padre eterno: cosa raccontò alla convention

Durante un discorso tenuto alla conferenza di Forza Italia, Silvio Berlusconi, concentrato nella presentazione del programma di governo, condivise una divertente storia. Ora che il Cavaliere è scomparso all'età di 86 anni, la barzelletta raccontata dall'ex Presidente del Consiglio nel 2017 ritorna in modo sorprendente sui social.

Berlusconi e la barzelletta con Dio

Durante un raduno del partito a Ischia, il Cavaliere raccontò la sua "chiamata in Paradiso" per risolvere, grazie alla sua esperienza sindacale e politica, i conflitti tra Santi, Beati e Angeli.

Dopo il lungo colloquio, il Padreterno uscì e, appoggiando una mano sulla sua spalla, gli disse: «Caro Silvio, mi ha davvero colpito l'idea di trasformare il Paradiso in una società per azioni e quotarla in borsa. C'è solo una cosa che non capisco: perché dovrei io diventare vicepresidente?».

