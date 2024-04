Regionali Basilicata, affluenza alle 12 in calo al 9,1%. Seggi aperti oggi fino alle 23: orari, candidati, tutto quello che c'è da sapere

Si sono aperte alle 7 le urne in Basilicata per l'elezione del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della dodicesima legislatura lucana. Si vota oggi, sino alle 23.00, e domani dalle 7.00 alle 15. Gli aventi diritto al voto sono 567.947, suddivisi in 682 sezioni (229 in provincia di Matera; 453 in provincia di Potenza) nei 131 Comuni lucani.

Basilicata, il centrodestra largo sfida Pd-5S: oggi il doppio test delle Regionali

I candidati

Tre i candidati alla carica di presidente. Nel centrodestra unito corre per il bis il presidente uscente, il generale della Guardia di Finanza Vito Bardi, sostenuto da sette liste (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Azione, Orgoglio lucano, La vera Basilicata).

Affluenza alle 12

In calo l'affluenza alle regionali della Basilicata alle 12. In 682 sezioni su 682 il dato si attesta al 9,12%, contro il 13,31% del 2019. A Matera al voto il 9,74% (13,08 nel 2019), a Potenza l'8,84% (13,42 nelle precedenti elezioni)

