Di Maio, povera lingua italiana: che errori sul post pubblicato sul Blog delle Stelle

«Povera lingua italiana», verrebbe da dire leggendo l'ultimo post dipubblicato sul. Il leader del Movimento Cinque Stelle ha lanciato un nuovo messaggio legato alla manifestazione del 2 giugno. Ma dopo essersi reso famoso nei mesi passati per qualche strafalcione sul congiuntivo, Di Maio è di nuovo caduto in«Lo so che è dura, e lo so che non se ne può più, perché sono oltre 80 giorni che subite come cittadini questi continui, queste continue». In una sola frase è scivolato due volte sul problema delle "doppie", utilizzando due "L" nelle parole accelerazioni e decelerazioni. Dopo i commenti sottostanti al post e le prese in giro del web, il testo è stato aggiornato e ora appare fortunatamente corretto.