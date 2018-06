Municipi III e VIII, domenica al voto per scegliere Consiglio e presidenti

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoRoma torna alle urne, 300 mila elettori chiamati a votare. Domenica infatti i residenti dei municipi 2 e 8 sono dovranno eleggere i loro rappresentati. I candidati alla presidenza del Municipio 3 si contenderanno il parlamentino di Montesacro dopo la caduta della precedente giunta grillina, la cui presidente Capoccioni ha perso la fiducia nel mese di febbraio scorso. Una resa dei conti durissima che, comunque, non è riuscita ad allontanare la presidente dalla guida del Municipio visto che la stessa sindaca Raggi l'ha delegata sul territorio e ora si ripresenta, forte delle 50mila preferenze ottenute nel quartiere alle primarie del 2016.Quindi i circa 170mila elettori del terzo municipio, da Fidene a Talenti fino al Tufello, dovranno esprimere la loro preferenza tra 6 candidati in corsa: la ex presidente Roberta Capoccioni del M5S, l'urbanista ed ex assessore della Giunta Marino Giovanni Caudo dal centrosinistra, Francesco Maria Bova ex vicequestore e primo dirigente del commissariato Fidene Serpentara per il centrodestra. E ancora Francesco Amato per CasaPound e Davide Angelilli per Potere al Popolo, il più giovane tra i candidati con i suoi 27 anni. Alle urne anche i circa 130mila elettori del municipio 8, chiamati ad eleggere il nuovo presidente dopo la caduta dell'allora mini-sindaco Paolo Pace nell'aprile del 2017. Un anno di commissariamento, dunque, dopo le dimissioni di Pace in rotta con la maggioranza grillina, ha poi deciso di aderire a Fratelli d'Italia.Ora per guidare il municipio che va da Garbatella a Ostiense, da San Paolo all'Ardeatina il M5S candida Enrico Lupardini, ex dipendente della Provincia e già presidente del consiglio municipale, ha vinto le primarie senza votazioni online ma solo per alzata di mano al circolo delle bocce. Il centro sinistra candida invece Amedeo Ciaccheri, del centro sociale La Strada vincitore contro Enzo Foschi e sostenuto dai big come Livia Turco a Walter Tocci, il centro destra porta invece Simone Foglio, CasaPound presenta Massimiliano Pugliese e Potere al Popolo si presenta invece con Rita Chiavoni. Saranno tra i candidati anche Valerio Cianciulli della lista Otto e Basta, Lorenzo Lang del Partito Comunista e Guido Pianeselli del Popolo della Famiglia. E il Campidoglio 5 stelle aspetta di vedere i risultati per fare la conta: nel 2016 infatti il Movimento si aggiudicò 12 municipi su 15, 13 con quello di Ostia conquistato nel novembre scorso. Al centrosinistra andarono solo i municipi 1 e 2. Ora i sondaggi Izi danno vincenti nell'ottavo Ciaccheri con il 42,4%, a cui fanno seguito Foglio con il 26,5% e Lupardini con il 20,4%,e nel quarto Caudo con il 33,8% a cui segue Bova con il 31,4%, Capoccioni si fermerebbe al 26,7%.riproduzione riservata ®