Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 3 ottobre: ecco i segni favoriti

di Redazione web

L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 3 al 9 ottobre. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come affrontare la settimana. Un modo per interrogare le stelle su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni fortuna ecc. Ecco le previsioni segno per segno.

ARIETE. La settimana non è delle migliori. In amore non riuscirete a mantenere la calma e avrete difficoltà soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì: tante incomprensioni e Venere è in opposizione. Sul lavoro arriveranno le prime soddisfazioni, Giove è dalla vostra parte, ma anche Marte vi aiuterà.



TORO. La settimana sarà splendente, le nuove conoscenze sul fronte sentimentale saranno importanti: il cielo vi sorride dopo mesi difficili. Venerdì la giornata promette bene. Non vi manca l'energia sul lavoro e i primi risultati non tarderanno ad arrivare.

GEMELLI. Venere è dalla vostra parte, il cuore batte forte e gli incontri, quelli speciali, saranno favoriti, soprattutto nel corso della giornata di mercoledì. Per quanto riguarda il lavoro, la creatività c’è e le giornate di giovedì e venerdì saranno importanti per stringere nuovi rapporti.

CANCRO. Le giornate di questa settimana saranno un po' complicate sul fronte sentimentale, dovrete fare un pochini di chiarezza nel vostro cuore. Sul lavoro, tutto sembra remare contro di voi, vi servirà molta energia per emergere.



LEONE. La vita sentimentale sta migliorando e tanto: Venere è dalla vostra parte, dovete lasciarvi andare e vivere belle emozioni, basta con le paure e le diffidenze. Sono in arrivo buoni risultati sul lavoro, ma dovete farvi valere e dimostrare a tutti chi siete veramente.

VERGINE. Venere non è più dalla vostra parte ma l'energia non vi manca e riuscirete ad abbandonarvi all'amore se avete accanto la persona giusta. Grandi sviluppi in arrivo sul lavoro, in vista del prossimo anno.

BILANCIA. In amore cercate di lasciarvi andare, soprattutto se avete intenzione di fare delle scelte, mettetevi in gioco soprattutto nella giornata di giovedì. Cambiamenti in vista sul lavoro.

SCORPIONE. Venere tra poco sarà dalla vostra parte, ma cercate di non impelagarvi in situazioni difficili. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è stabile, attenzione alle discussioni.

SAGITTARIO. Alcuni stanno mettendo in discussione una storia d'amore e le giornate di giovedì e venerdì potrebbero essere un po’ fastidiose. Giove è dalla vostra parte sul lavoro, vi aiuta a fare scelte in vista del futuro.

CAPRICORNO. Nell’ultimo periodo avete dato più spazio al lavoro, poco ai sentimenti. Ma ora dovete cercare di risolvere un problema e capire, fare chiarezza nel vostro cuore. Sul lavoro è arrivato il vostro momento, lasciatevi andare senza farvi troppi problemi.

ACQUARIO. In questa settimana alcuni legami ora possono rafforzarsi, Venere e Marte sono dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro, dovete rimettere in discussione un progetto, con nuove strategie.

PESCI. Venere non è più dalla vostra parte, potete lasciarvi andare all’amore, soprattutto da giovedì quando anche la Luna entrerà nel vostro segno. Periodo importante per il lavoro, alcunu potrebbero avee anche una rivincita. Basta mantenere la calma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Ottobre 2022, 10:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA