Elezioni: errore sul timbro, alcuni elettori di Santo Stefano al Mare votano già per il 2025

di Bianca Amsel

A Santo Stefano Al Mare, in provincia di Imperia alcuni elettori si sono ritrovati a votare già per le elezioni del 2025. Stamattina infatti, al seggio numero 2 del paese, è stato compiuto un errore sul timbro della scheda elettorale, dove per sbaglio è stata inserita la data del 25 settembre 2025.

«Non c'è da preoccuparsi» ressicura il sindaco

Ad accorgersene è stata un'elettrice, la quale ha provveduto subito a informare il sindaco Marcello Pallini. «Si tratta di un banale errore - commenta il primo cittadino - che può essere immediatamente corretto all'interno del seggio. Il fatto potrebbe essersi verificato ai danni degli elettori che hanno votato tra le 8 e le 9. In questo caso, però, non c'è da preoccuparsi».

Un errore che comunque non renderebbe la scheda nulla: «Il voto resta valido» ci tiene a rassicurare il sindaco. «Chi si accorge dello sbaglio può in ogni caso recarsi al seggio e chiedere di rettificare la data».

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Settembre 2022, 20:33

