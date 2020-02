Coronavirus, sospetti malati trascinati fuori dalle case: video choc dalla Cina

Daily Mail

si vedono persone portate a forza fuori da casa a Wuhan e rinchiusa in "campi" di quarantena da agenti in tute antisettiche, come anche una donna trascinata per i piedi fuori da un supermercato perché sorpresa senza mascherina protettiva e messa in isolamento, 8 febbraio 2020.

In un altro filmato si vedono tre persone trascinate da agenti in tuta bianca e una di esse, che rifiutava di muoversi, portata di peso da quattro agenti per mani e piedi.

Il Daily Mail, inoltre spiega: «Questi video – spiega un altr – sono emersi dopo che il vicepresidente cinese Sun Chunlan ha chiamato il “popolo” a una “guerra'”contro l’epidemia a rapida diffusione e che il governo centrale ha ordinato a Wuhan – che ha 14 milioni di abitanti – di portare tutti i sospetti malati e le persone a loro più stretto contatto in campi di quarantena a Wuhan».

In un frame tratto da un video pubblicato dal quotidiano britannico“” e ripreso anche dall'agenzia Ansa