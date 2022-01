Omicron sbarca nei paradisi Covid-free del Pacifico: Kiribati e Samoa in lockdown dopo i primi contagi dall'estero

Le isole di Kiribati e Samoa, nel Pacifico, erano state fino ad oggi un paradiso Covid-free. La chiusura dei confini gli aveva permesso di vivere fuori dall'emergenza della pandemia per oltre due anni. Ora però, con i primi arrivi dall'estero al tempo della dilagante variante Omicron, hanno capitolato anche loro: boom di contagi (che da quelle parti equivalgono a poche decine di casi) ed è subito scoccata l'ora sconosciuta del lockdown.

Dall'inizio della pandemia, Kiribati non aveva segnalato neanche un solo caso di coronavirus, mentre Samoa ne aveva registrati appena due, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità. Il primo focolaio è arrivato adesso con un volo per Kiribati dalle Fiji - il primo dalla riapertura dei confini dopo 10 mesi - a bordo del quale sono stati riscontrati 36 positivi sui 54 passeggeri, nonostante fossero tutti vaccinati e con un test negativo alla partenza.

The remote Pacific archipelago of Kiribati was among the last places on the planet to have avoided any virus outbreaks. https://t.co/qpDrZvmJN1

— ABC News (@ABC) January 28, 2022