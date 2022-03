Torino choc, morto un operaio di 32 anni: travolto e schiacciato da una trave di ghisa

Un giovane operaio di 32 anni è morto nel torinese dopo che nel pomeriggio di oggi era stato travolto da una putrella di ghisa, in un'azienda di Bruino. Trasportato in elisoccorso al Cto di Torino l'uomo è deceduto appena arrivato in ospedale per sindrome da schiacciamento. La trave lo aveva schiacciato dal bacino in giù.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Marzo 2022, 19:50

