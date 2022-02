Litiga con un amico e organizza un'aggressione in branco: arrestati quattro minorenni

Ha organizzato insieme a tre complici l'aggressione ai danni di un amico per ripicca nei suoi confronti per presunti torti del passato. Protagonisti quattro minori bloccati e arrestati dalla polizia per rapina in concorso aggravata dall'uso del coltello e dal travisamento. I quattro dopo il fermo sono stati posti ai domiciliari.

La vittima, un ragazzo italiano minorenne, aveva appena lasciato l'amico con cui aveva fatto una passeggiata nel quartiere San Donato a Torino, quando era stato avvicinato da tre sconosciuti vestiti di nero e travisati con un passamontagna, uno dei quali armato di coltello che dopo averlo circondato e colpito con calci e pugni, lo avevano rapinato di una borsa con felpa di marca e del cappellino che aveva indosso.

L'intervento di un passante metteva fine alle violenze e permetteva alle forze dell'ordine di intercettare il gruppo prima che si disperdesse. Dai successivi accertamenti è emerso che l'aggressione era e stata programmata con la complicità dell'amico della vittima per una sorta di ripicca nei confronti del ragazzo.

