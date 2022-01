Tir prende fuoco in galleria sulla Torino-Bardonecchia: autostrada bloccata per quasi sette ore

L'autostrada A32 Torino-Bardonecchia è stata chiusa nella serata di ieri per oltre sette ore per spegnere l'incendio della motrice di un tir all'interno della galleria Cels, tra Chiomonte ed Exilles. Illeso il conducente, che è riuscito a scendere in tempo. Sul posto oltre alle squadre dei vigili del fuoco di Susa, sono intervenuti i volontari di Oulx, la polizia stradale, i sanitari del 118 e la squadra antincendio della Sitaf, la società che gestire l'autostrada.

Il traffico è stato deviato per permettere le operazioni di messa in sicurezza dei due serbatoi della motrice da circa 400 litri l'uno, che contengono gas metano liquido, e per i fumi. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, mediante combustione, dei due serbatoi di metano da 400 litri ciascuno (queste ultime avvenute in un piazzale fuori dalla galleria) si sono protratte dalle 18,20 fino all'1 di notte e hanno visto l'interruzione della tratta autostradale in accordo con la Sitaf che la gestisce.

