Scontri a Torino, il maxi processo salta per Covid: l'imputato è positivo

È saltata per Covid la sentenza, prevista per questa mattina (venerdì 21 gennaio) al Palazzo di Giustizia, del maxiprocesso per gli scontri avvenuti a Torino il 26 ottobre 2020, con il saccheggio dei negozi del centro storico, in occasione di una protesta conto le politiche in materia di emergenza sanitaria.

Uno degli imputati, detenuto, non ha potuto essere accompagnato in aula perché in isolamento per ragioni sanitarie; siccome non ha rinunciato a comparire in udienza, il giudice ha dovuto disporre un rinvio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 12:36

