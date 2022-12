Piero Angela, il figlio Alberto si emoziona per il murale dedicato al papà: «Immenso, grazie di cuore»

Un murale gigante sulla facciata di una casa a Nichelino (Torino). Alberto Angela mostra sui social con orgoglio ed emozione l'opera realizzata per papà Piero, morto lo scorso 13 agosto a 93 anni. Il divulgatore scientifico ha pubblicato il selfie, scattato davanti alla casa dipinta e ringraziato gli autori del murale con un messaggio: «È bellissimo, immenso. Grazie di cuore», le sue parole.

Il murales fa parte di Nichelino Lights Up Festival, progetto di riqualificazione urbana attraverso i muri della Città per creare una nuova identità condivisa, fortemente voluto da Fiodor Verzola, assessore del comune di Nichelino. L'obiettivo è omaggiare personaggi di Torino che hanno fatto la storia. L'opera, che si trova in via Torino, è stata ultimata domenica. L'autore è Davide Andreazza, che ha lavorato con il supporto di Karim Cherif.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 15:27

