Piero Angela, l'arrivederci nell'ultima puntata di Superquark: «Non finisce qui»

(Adnkronos) - "Arrivederci". E' il saluto che Piero Angela ha scelto per congedarsi nell'ultima puntata di stagione di Superquark. E in effetti il giornalista, consapevole di essere già gravemente ammalato, ha fatto in modo di restare ancora un po' anche dopo la sua morte.

"Questa era l'ultima puntata ma Superquark non finisce qui - ha annunciato con soddisfazione - perché abbiamo preparato 16 puntate che andranno nella programmazione autunnale, destinate anche alle scuole.

Se c'è qualche insegnante in ascolto sappia - ha scandito - che questi programmi intitolati 'Prepararsi al futuro' saranno a disposizione per chi vorrà utilizzarli durante l'anno di scuola".

