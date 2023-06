Parcheggia nel posto disabili (senza diritto) e trova l'auto distrutta: va a denunciare ma la polizia lo multa e gli ritira la patente

di Redazione web

Ha parcheggiato l'auto in uno stallo per disabili (senza averne diritto) all'esterno del centro commerciale, ma al ritorno dallo shopping ha trovato una brutta sorpresa ad attenderlo: parabrezza sfondato e fiancata rigata. Dopo la scoperta ha chiamato la polizia per denunciare l'accaduto, ma la sua giornata non ha fatto che peggiorare: oltre alla multa per il parcheggio non autorizzato, gli è stata anche ritirata la patente.

Parcheggia nel posto disabili: auto distrutta

È accaduto nel parcheggio del centro commerciale San Martino di Novara, lo scorso sabato.

