Malore improvviso durante la gara di sci alpinismo: Omar muore a 43 anni sotto gli occhi dell'amico

di Redazione web

Un atleta di 43 anni è morto, stroncato da un arresto cardiaco, durante l'ottava edizione dell'Adamello Ski Raid, la gara di scialpinismo che si tiene tra Ponte di Legno e il Tonale in provincia di Brescia.

Omar Ferrero, originario di San Secondo di Pinerolo (Torino), era tesserato per lo Sci club Prali Val Germanasca ed è morto mentre stava gareggiando con il compagno Ivan Monnet.

Alessandro Dallatorre, morto il dirigente dell'Inter: schianto in auto fatale a Lecco

"Pur essendo stato prontamente assistito dal compagno di squadra e dal personale sanitario del soccorso alpino presente in quota e successivamente trasportato a valle dal servizio di elisoccorso col coordinamento dell'autorità giudiziaria di Brescia - si legge nella nota ufficiale di Adamello Ski Raid - Omar Ferrero, 42 anni, di San Secondo di Pinerolo, tesserato per lo Sci club Prali Val Germanasca, che era in gara con il compagno Ivan Monnet è deceduto a causa di un arresto cardiaco. Il comitato organizzatore, shockato, ha deciso di limitare al massimo i toni celebrativi della premiazione, che si è svolta all’insegna della massima sobrietà".

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Marzo 2023, 08:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA