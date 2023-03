Antenna gigante si stacca dall'elicottero in volo e precipita tra le case a Brescia

di Redazione web

Paura a Brescia, nel primo pomeriggio, quando un enorme esagono montato su un elicottero che da settimane sta sorvolando la città si è staccato finendo in un terreno agricolo a poca distanza da alcune case. L'obiettivo dei sorvoli dell'elicottero è quello cercare falde acquifere e sorgenti nel sottosuolo, grazie alla potente antenna dalla forma esagonale, il cui segnale può arrivare fino a 350 metri sotto terra, e che si è staccata.

Incidente in cielo: paura a Brescia

L'elicottero ha toccato la linea di guardia dei cavi dell'alta tensione con il cestello, su via Malta, tranciandola. Il cestello esagonale si è staccato finendo in mezzo ad un terreno agricolo. Le indagini sono in corso e la grande antenna ora è sotto sequestro. Il caso è stato classificato come incidente aereo.

