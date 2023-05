Grilli come merenda in Comune a Torino. Il consigliere Viale: «Si possono anche offrire a scuola»

di Redazione web

Per merenda un buffet a base di grilli. Lo ha offerto in Comune a Torino il consigliere Silvio Viale, medico e storico esponente cittadino dei Radicali, ai colleghi durante una pausa del Consiglio comunale, iniziato con la cerimonia per la Festa dell’Europa. Biscotti, cracker e anche patatine a base di farina di grilli. Accanto anche due piatti con il semplice insetto al gusto di paprika. Il tutto accompagnato da un bicchiere di vino.

«Non vedo niente di male se venisse offerta come merenda a scuola», ha detto Viale, ribadendo quanto già sostenuto settimana scorsa in Commissione dove si discuteva una mozione opposta di Fratelli d’Italia per il divieto della farina di grilli.

E ancora: «Se non ci fosse l'Europa noi non mangeremmo i grilli, ma è solo una cosa simbolica perché si deve pensare che senza l'Unione europea noi non avremmo la RU486. Serve per stimolare e portare avanti situazioni che altrimenti la politica italiana non porterebbe avanti», spiega Viale.

«Sono convinto che si possano organizzare eventi nelle scuole, in cui offrire ai ragazzi l’opportunità di assaggiare biscotti e crackers a base di insetti e fare informazione». Il consigliere radicale, medico ginecologo, ha anche depositato una proposta di mozione dal titolo «prevenire la citofobia da insetti nelle scuole e nella popolazione» e ne ha elogiato le qualità nutrizionali come fonte proteica green. «Se non ci fosse l’Europa, noi non mangeremmo i grilli – ha aggiunto Viale -. L’Unione serve anche a stimolare e portare avanti iniziative che in Italia non arriverebbero mai a causa di un atteggiamento conservatore e protezionista molto diffuso». Da qui l'ultima provocazione di Viale che nella sua mozione chiede al sindaco di inserire questi prodotti nei capitoli di appalto e a favorire l'organizzazione di eventi nelle scuole per farli degustare a insegnanti e alunni.

